В Кремле считают чудовищной ситуацией и позором для Международного олимпийского комитета недопуск к Играм российских паралимпийцев. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что еще 2 марта было принято одно решение, а «сегодня это решение поменяли». «Конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение», — приводит слова Пескова ТАСС.

Действия МОК и решение Международного паралимпийского комитета (МПК) являются необоснованными и дискриминационными по отношению к российским спортсменам, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он заявил о необходимости оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

Российских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине 3 марта. Это решение принял Международный паралимпийский комитет из-за ситуации на Украине.

Президент МПК Эндрю Парсонс признался, что многие представители высказались против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, поэтому организация вынуждена была принять такое решение.

При этом еще накануне сообщалось, что российские паралимпийцы выступят на Играх, но под нейтральным флагом.