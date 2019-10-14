  • «Поживем — увидим». Члены сборной РФ — о шансах выиграть Евро-2020

    14 октября 2019, 14:17

    Артур Блянихов

    Российская сборная по футболу вернулась в Москву после разгромной победы над киприотами. Спортсменов процитировал сайт телеканала «Звезда».

    Россия вышла на Евро-2020

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    Капитан сборной Артем Дзюба признался, что футболисты очень рады попаданию в чемпионат Европы и счастливы, что за них болела вся страна. По его словам, игроки ценят поддержку соотечественников и стараются отплатить за нее своей игрой.

    «Еще рано говорить, можем ли мы выиграть Евро. Многое еще покажет, наверное, матч с Бельгией дома, будет интересно проверить самих себя с таким топовым соперником», — заметил бомбардир.

    В свою очередь Александр Головин заверил, что в матче с бельгийцами сборная постарается выиграть. По его словам, на каждую игру россияне выходят с установкой на победу.

    «Реально ли выиграть чемпионат Европы? Как по мне — да», — подчеркнул хавбек.

    Другой член национальной сборной Денис Черышев воздержался от прогнозов касательно победы на предстоящем Евро-2020.

    «Можно ли говорить, что мы теперь выиграем Евро? Поживем — увидим», — сказал полузащитник.