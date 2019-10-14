Россия вышла на Евро-2020 Подробнее

Капитан сборной Артем Дзюба признался, что футболисты очень рады попаданию в чемпионат Европы и счастливы, что за них болела вся страна. По его словам, игроки ценят поддержку соотечественников и стараются отплатить за нее своей игрой.

«Еще рано говорить, можем ли мы выиграть Евро. Многое еще покажет, наверное, матч с Бельгией дома, будет интересно проверить самих себя с таким топовым соперником», — заметил бомбардир.

В свою очередь Александр Головин заверил, что в матче с бельгийцами сборная постарается выиграть. По его словам, на каждую игру россияне выходят с установкой на победу.

«Реально ли выиграть чемпионат Европы? Как по мне — да», — подчеркнул хавбек.

Другой член национальной сборной Денис Черышев воздержался от прогнозов касательно победы на предстоящем Евро-2020.

«Можно ли говорить, что мы теперь выиграем Евро? Поживем — увидим», — сказал полузащитник.