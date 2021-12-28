Поздняков заявил, что верит в победу сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, какие ожидания у него от игры российской команды по хоккею на зимней Олимпиаде 2022 года в Китае. Об этом сообщил ТАСС.

Поздняков отметил, что недопуск игроков клубов НХЛ крайне расстроил его. Однако он надеется на то, что российские хоккеисты смогут забрать золото.

«Только турнир покажет, готовы ли мы снова стать первыми. Не хотелось бы, чтобы эта развязка хоккейного турнира в Пекине была такой же нервной, как в Пхенчхане. Думаю, что тогда была действительно уникальная концовка финала», — заявил он.

Хоккейный турнир в Пекине состоится с 9 по 20 февраля 2022 года. России придется сразиться с командами из Чехии, Дании и Швейцарии, передало РИА ФАН.