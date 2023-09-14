Спорт 14 сентября 2023, 12:36 Поздняков указал на деградацию олимпийского движения Глава ОКР Поздняков заявил, что олимпийское движение деградировало РИА «Новости»

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Из-за отсутствия четких правил по допуску российских спортсменов на международные соревнования начался хаос. Как сообщил ТАСС, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков указал на деградацию олимпийского движения на фоне сложившейся ситуации.

На расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР он напомнил о двойных стандартах, которые стали нормой на Западе.

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«Двойные стандарты наших коллег из Лозанны формируют и наше восприятие международного олимпийского движения», — подчеркнул Поздняков.

Глава ОКР обратил внимание, что оно в итоге идет к деградации, а отсутствие понятных правил провоцирует хаос.

Международному олимпийскому комитету, добавил Поздняков, нужно отменить рекомендации международным спортивным федерациям о допуске спортсменов из России на соревнования в нейтральном статусе.

«Нынешние рекомендации носят запретительный характер и не позволят большому количеству спортсменов принять участие в Олимпийских играх», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что необходимо учитывать интересы спортсменов в касающихся участия в Олимпиаде вопросах.