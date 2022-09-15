Поздняков раскритиковал идею FIA о подписании бумаг с осуждением СВО | 360°

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Поздняков раскритиковал идею FIA о подписании бумаг с осуждением СВО

Президент ОКР Станислав Поздняков назвал предложение FIA об осуждении СВО неприемлемым

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Идея международной автомобильной федерации о критике специальной военной операции на Украине нарушает принципы соревнований по предоставлению равных условий. Такое заявление в беседе с журналистами сделал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Поздняков высказался об условиях участия российских гонщиков в международных соревнованиях.

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«Безусловно, мы относимся к этой ситуации с осуждением, неприятием, поскольку главным принципом соревнований является предоставление равных условий всем спортсменам», — процитировало его РИА «Новости».

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По его словам, идея международной федерации автоспорта будет нарушать основные принципы первенств. Поздняков также подчеркнул, что участие в таких мероприятиях неприемлемо.

Ранее сообщалось, что международной федерации автомобильного спорта выдвинула требования для участия в ралли «Дакар-2023». Участники соревнований должны подписать заявление, что они не согласны с проводимой российской политикой.

Специальная военная операция РФ на Украине

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