Повышение возраста для взрослых выступлений фигуристов прокомментировали в ФФККР

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина для сайта телеканала «Звезда» прокомментировала повышение минимального возраста для выступления на взрослых соревнованиях конькобежцев. Такое решение принял Международный союз конькобежцев.

Ермолина отметила, что Россия всегда выступала против повышения минимального возраста.

«В свете последних событий, которые разворачиваются в мировом спорте — и в фигурном катании в частности — решение о повышении возраста было прогнозируемо. До Олимпийских игр и на протяжении всех последних сезонов ФФККР выступала против повышения возраста», — сказала она.

На данный момент минимальный возраст для допуска на соревнования составляет 15 лет. В следующем сезоне его повысят до 16 лет, а еще через год — до 17 лет.