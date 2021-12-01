«Вели себя почти адекватно»: Канчельскис рассказал, как ему угрожали в кафе по поводу жалоб в FIFA

Бывший футболист российской сборной, тренер Андрей Канчельскис подтвердил «360», что ему угрожали из-за жалоб в FIFA на выплату денег за его работу в узбекском ФК «Навбахор». По его словам, озвученным корреспонденту «360» ему действительно в кафе попытались вручить некую сумму взамен требуемой FIFA.

«Если не возьмешь, руки-ноги переломаем», — так сам Канчельскис озвучил угрозу. Он сам связал ее с «Навбахором», потому что название именно этой команды прозвучало в ходе диалога. Сколько ему хотели таким образом «выплатить» взамен положенного, тренер уточнять не стал.

По его словам, угрожавшие вели себя совершенно спокойно, «адекватно». Канчельскис уже обратился по этому делу в полицию.

За свою работу в качестве тренера «Навбахора» он должен был получить более 1,6 миллиона долларов. При нем команда впервые за 13 лет оказалась третьей на чемпионате Узбекистана. Но клуб отказывался отдавать ему деньги — а FIFA обязала.