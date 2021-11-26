«Повезло с жеребьевкой». Мостовой оценил шансы сборной России в стыковых матчах

Соперником сборной России в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022 стала Польша. Бывший футболист, футбольный эксперт и телеведущий Александр Мостовой в беседе с «360» заметил, что национальной команде повезло с жеребьевкой.

И Португалия, и Италия, по словам Мостового, расстроились, скорее всего, намного больше. Им, вероятно, предстоит сыграть друг с другом.

«Думаю, повезло [нам] с жеребьевкой», — сказал экс-футболист.

Игры, напомнил он, пройдут через четыре месяца. Поэтому пока что нет смысла обсуждать, кто из футболистов в какой форме.

«Все для нас. Вторая игра тоже дома. <…> Кто бы сейчас ни находился в лучшей форме, через четыре месяца все может поменяться», — подчеркнул Мостовой.

У российской команды, добавил он, есть все шансы пройти стыковые матчи и отобраться на чемпионат мира.

«Две игры дома с хорошими крепкими соперниками — конечно, преимущество», — заключил бывший тренер.

Сборной России по футболу предстоит сыграть с командой Польши в полуфинальной встрече, а затем — с победителем матча Швеция — Чехия. На ЧМ команда попадет, только если победит в двух встречах.