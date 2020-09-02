Озвучена предварительная дата боя-реванша между Поветкиным и Уайтом

Встреча боксеров Александра Поветкина и Диллиана Уайта закончилась для последнего нокаутом. Бой-реванш британца и россиянина запланирован на ноябрь 2020 года.

Примерную дату встречи спортсменов озвучил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, которого процитировал портал Boxingnews24. Поветкин снова выйдет на ринг против Уайта 14 или 21 ноября.

«Это 12 недель. Они тяжеловесы и в весе не прибавляют», — заметил Хирн. По его словам, спортсменов ждут три-четыре недели отпуска. Потом они отправятся в лагерь.

Если поединка не будет в ноябре, то до февраля-марта его вряд ли организуют. Так долго ждать команда британца не намерена.

Поветкин к реваншу уже готов. Бой должен принести спортсмену солидную прибыль. В победе россиянина его команда уверена.

Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде встречи, состоявшейся 23 августа. Спортсмены сражались за временный и бриллиантовый пояс WBC. Спустя день британец пообещал, что отправит своего соперника в нокаут во время боя-реванша.