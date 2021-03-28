Российский боксер Александр Поветкин проиграл поединок против британца Диллиана Уайта и лишился временного пояса чемпиона WBC, потому что не успел прийти в форму после того, как переболел ковидом. Такое мнение в беседе с «360» высказал боец MMA, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

Поветкин и Уайт встретились во второй раз. Первый бой прошел в августе 2020 года. Тогда россиянин одержал победу, нокаутировав британца в пятом раунде.

Боец смешанных единоборств признался, что очень расстроился за Поветкина.

«Ждал его победы, переживаю за него в любом его противостоянии. Знаю, что соперник хотел с ним поквитаться», — сказал Шлеменко.

Спортсмен считает, что Поветкин не должен слушать людей, которые считают, что после этого поражения ему нужно завершать карьеру.

«Вот мне лично приятно, наоборот, что Александр, несмотря на то, что ему эти люди давно уже говорят, он выходит и молодых роняет. Полгода назад он выиграл у этого бойца», — сказал он.

Бой-реванш переносили несколько раз, так как Поветкин восстанавливался после коронавируса. По мнению Шлеменко, россиянину не следовало так быстро возвращаться на ринг после болезни.

«Может быть, во внимание это не взяли. Мне кажется, могли быть какие-то осложнения. Наверное, были какие-то проблемы с дыханием и с передвижениями. Вопрос, с чем они связаны. <…> Вот эта болезнь, коронавирус, она новая болезнь, и непонятно еще, как твое тело ведет себя после того, как ты это перенес. Как ты чувствуешь себя, какие у тебя могут быть проблемы. Они могут быть на тренировках не видны, а потом могут вылезти. Поэтому меня сейчас заботит, что пошло не так», — сказал боец MMA.

Шлеменко отметил, что у многих людей, которые переболели ковидом, наблюдаются различные проблемы, в том числе с сердцем.

«Мне кажется, он очень быстро после этого заболевания вышел в бой. Может быть, это сказалось», — заявил боец.

Уайт ранее заявил, что готов провести новый поединок с Поветкиным. Промоутер российского боксера при этом посоветовал ему завершить карьеру.