Поветкин высказался о возможном завершении карьеры
Российский боксер Александр Поветкин признался, что может уйти с профессионального ринга после второго боя с Диллианом Уайтом. Об этом сообщило РИА «Новости».
Поветкин заметил, что спортсмену надо заканчивать профессиональную карьеру, если ему надоело. По его словам, почему бы ему не продолжить боксировать, пока у него это получается и есть желание.
«Потом, после повторного боя, посмотрим. Может, и вправду меня переклинит и я скажу, что больше не хочу», — цитирует бойца RT.