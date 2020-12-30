Поветкин высказался о возможном завершении карьеры

Поветкин заметил, что спортсмену надо заканчивать профессиональную карьеру, если ему надоело. По его словам, почему бы ему не продолжить боксировать, пока у него это получается и есть желание.

«Потом, после повторного боя, посмотрим. Может, и вправду меня переклинит и я скажу, что больше не хочу», — цитирует бойца RT.