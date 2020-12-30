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    30 декабря 2020, 14:45

    Поветкин высказался о возможном завершении карьеры

    Артур Блянихов

    Российский боксер Александр Поветкин признался, что может уйти с профессионального ринга после второго боя с Диллианом Уайтом. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Поветкин заметил, что спортсмену надо заканчивать профессиональную карьеру, если ему надоело. По его словам, почему бы ему не продолжить боксировать, пока у него это получается и есть желание.

    «Потом, после повторного боя, посмотрим. Может, и вправду меня переклинит и я скажу, что больше не хочу», — цитирует бойца RT.