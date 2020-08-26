Поветкин рассказал о своем здоровье после поединка с Уайтом

По данным издания, россиянин победил Уайта и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC. Сейчас обсуждается реванш, поскольку это было прописано в контракте.

Поветкин заверил, что после поединка не испытывает проблем со здоровьем и чувствует себя нормально.