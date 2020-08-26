Поветкин рассказал о своем здоровье после поединка с Уайтом
Российский боксер Александр Поветкин признался, что после боя с британцем Диллианом Уайтом не испытывает никаких проблем со здоровьем. Спортсмена процитировал сайт «Аргументы и факты».
По данным издания, россиянин победил Уайта и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC. Сейчас обсуждается реванш, поскольку это было прописано в контракте.
Поветкин заверил, что после поединка не испытывает проблем со здоровьем и чувствует себя нормально.