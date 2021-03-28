Поветкин проиграл Уайту и лишился временного пояса WBC

Россиянин Александр Поветкин не смог защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В бою-реванше он проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом.

Поединок двух супертяжеловесов, проходивший в Гибралтаре, завершился в четвертом раунде.

До этого Поветкин и Уайт встречались в августе 2020 года. Тогда россиянин одержал победу нокаутом в пятом раунде. Предполагалось, что спортсмены выйдут на ринг до конца года. Но у Поветкина обнаружили коронавирус. Он попал в больницу и не смог вовремя подготовиться к бою.

Теперь в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 из них нокаутом), три поражения и один бой, завершившийся в ничью.

Уайт за свою профессиональную карьеру одержал 28 побед (19 нокаутом), потерпев три поражения. Боксеру 32 года.

Став обладателем временного чемпионского титула, Уайт может провести поединок с действующим чемпионом WBC, британцем Тайсоном Фьюри.

После поражения Поветкина глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский написал в Twitter: «Я думаю, это последний бой». Он добавил, что попытается уговорить Поветкина завершить карьеру.