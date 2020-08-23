Он наблюдал за боем соотечественника и оценил его профессиональную тактику.

«Я, конечно же, смотрел бой, и я очень рад за Сашку! Он показал свой характер. Сделал очень хорошие и интересные комбинации, на которых закончил», — отметил Цзю.

Боксер оценил левый удар снизу по голове, который принес Поветкину победу. Цзю признался, что он и сам в свое время любил использовать такой прием и часто отрабатывал его.

«Как не болеть за Александра? Он в четвертом раунде после двух нокдаунов смог восстановиться, собраться — это нелегко. Он молодец, собрать все силы могут лишь серьезные и достойные люди», — добавил Цзю.

Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок завершился в пятом раунде, россиянин победил нокаутом. Бой прошел в «Бойцовском саду» в Брентвуде графства Эссекс в Британии.

В четвертом раунде Уайт два раза отправил Поветкина в нокдаун, но в следующей трехминутке российский спортсмен отправил соперника левым апперкотом в тяжелейший нокаут.

В следующем бою Поветкин встретится с ирландцем Тайсоном Фьюри.

Этот поединок стал для Поветкина первым в 2020 году. До этого он выходил на ринг в декабре 2019-го против американца Майкла Хантера. На счету Поветкина числится 39 боев в профессиональном боксе, среди них 36 побед, два поражения и одна ничья.