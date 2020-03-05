Поветкин и Уайт провели традиционную дуэль взглядов

Первая встреча боксеров состоялась в рамках пресс-конференции. Их поединок пройдет в Манчестере 2 мая.

На данный момент 40-летний Поветкин одержал 35 побед, 24 из них — нокаутом. Также в его активе два поражения и одна ничья.

31-летний Уайт победил в 27 поединках (18 — нокаутом) и потерпел одно поражение.