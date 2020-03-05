    05 марта 2020, 04:49

    Поветкин и Уайт провели традиционную дуэль взглядов

    Ирина Нагайникова

    В Манчестере провели традиционную дуэль взглядов российский боксер Александр Поветкин и Диллиан Уайт, временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщил сайт RT.

    Первая встреча боксеров состоялась в рамках пресс-конференции. Их поединок пройдет в Манчестере 2 мая.

    На данный момент 40-летний Поветкин одержал 35 побед, 24 из них — нокаутом. Также в его активе два поражения и одна ничья.

    31-летний Уайт победил в 27 поединках (18 — нокаутом) и потерпел одно поражение.