Спорт 25 августа 2023, 15:14 Поцеловавший футболистку Луис Рубиалес отказался уходить в отставку Президент RFEF Рубиалес не уйдет в отставку после скандала с поцелуем Эрмосо Rfef/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес опроверг информацию о своей отставке после скандала с поцелуем на церемонии награждения женских команд. Он заявил на пресс-конференции, что не станет этого делать, сообщила газета El Pais.

«Я не уйду в отставку, я не уйду в отставку. <…> Чувства, которые я испытал в этом поцелуе, были точно такими же, как если бы я целовал дочь», — сказал он в штаб-квартире RFEF.

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Луис Рубиалес пригрозил спортивным ведомствам судом в случае, если его принудительно снимут с должности. Он сказал, что поцелуй с капитаном женской сборной Испании по футболу Дженни Эрмосо на церемонии награждения чемпионата мира был спонтанным и взаимным. Президент федерации извинился за неуместность этого жеста, назвал «фальшивый феминизм» большим бедствием и социальным убийством.

Профессиональная женская футбольная лига Испании (FPF) потребовала наказать его, а Международная федерация футбола (ФИФА) и Высший совет по делам спорта (CSD) возбудили дисциплинарные дела. Издание El Español сообщило, что Луис Рубиалес подаст в отставку.