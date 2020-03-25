    25 марта 2020, 03:00

    «Потому что нельзя было обижать Россию». Хоркина прокомментировала перенос Олимпиады

    Кирилл Фролов

    Двукратная олимпийская чемпионка, экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина связала перенос Олимпиады в Токио с отстранением от соревнований российских спортсменов. Об этом она заявила изданию «Спорт-Экспресс».
    «Потому что нельзя было обижать Россию». Хоркина прокомментировала перенос Олимпиады

    24 марта было объявлено о переносе Олимпийских игр на 2021 год. Такое решение власти Японии и Международный олимпийский комитет приняли из-за распространения коронавируса. До этого с Олимпиады снялись три национальных сборных — Австралия, Канада и Норвегия.

    В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Это произошло из-за изменения базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Чистым российским спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом.

    По словам Хоркиной, ситуацией с переносом Игр Россия должна «воспользоваться себе во благо» — отстоять свои позиции в Спортивном арбитражном суде, а также в международных федерациях, «чтобы к следующему году решить все свои вопросы».

    На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов… И на мой взгляд, это некое Божье наказание.

    Светлана Хоркинаолимпийская чемпионка

    Бывшая спортсменка назвала отстранение российских спортсменов «политическими передергиваниями».