«Потому что нельзя было обижать Россию». Хоркина прокомментировала перенос Олимпиады

24 марта было объявлено о переносе Олимпийских игр на 2021 год. Такое решение власти Японии и Международный олимпийский комитет приняли из-за распространения коронавируса. До этого с Олимпиады снялись три национальных сборных — Австралия, Канада и Норвегия.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Это произошло из-за изменения базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Чистым российским спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом.

По словам Хоркиной, ситуацией с переносом Игр Россия должна «воспользоваться себе во благо» — отстоять свои позиции в Спортивном арбитражном суде, а также в международных федерациях, «чтобы к следующему году решить все свои вопросы».

На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов… И на мой взгляд, это некое Божье наказание. Светлана Хоркина олимпийская чемпионка

Бывшая спортсменка назвала отстранение российских спортсменов «политическими передергиваниями».