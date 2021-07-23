Потерявшая сознание на Олимпиаде россиянка Гомбоева получила солнечный удар

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время олимпийской квалификации. Сейчас с ней все в порядке. Врачи заявили, что это был солнечный удар. Об этом сообщила другая спортсменка российской сборной Ксения Перова.

«Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю», — заявила Петрова. Ее процитировало РИА «Новости».

Гомбоева рассказала, что у нее болит голова, но в целом она сейчас чувствует себя нормально, уточнил ТАСС. Она выступит в составе сборной РФ и в командном турнире 25 июля. Российские спортсменки в 1/8 финала будут бороться за победу с представительницами Украины. В 1/32 финала получившая солнечный удар лучница встретится с голландкой Габриэлой Шлессер.

О том, что Гомбоевой стало плохо во время квалификации на Олимпиаде в Токио, написал Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).Олимпийская квалификация по стрельбе из лука проходит 23 июля у в Токио. Соревнования проходят утром по местному времени, воздух уже прогрелся выше +30 градусов.

Сегодня же в 14:00 по московскому времени пройдет официальное открытие церемонии Олимпийских игр. Российская сборная выйдет на парад спортсменов под номером 77.