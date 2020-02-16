«Потеряли олимпийский дух и разменяли себя». Канделаки вступилась за биатлониста Логинова

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки вступилась за биатлониста Александра Логинова, на которого набросились соперники после победы в спринте чемпионата мира. Спортсмену припомнили его допинговое отстранение.

Канделаки не поверила, что все, кто сейчас критикует Логинова, абсолютно чисты и не наступали соперникам на лыжи. Она также заметила, что, даже если они не употребляют допинг, вливают в себя всевозможные препараты, которые не запрещены.

«Вы хотите казнить человека бесконечное количество раз за то, что просто были слабее. Плохо не то, что на вашей шее не оказалось золота (бегите быстрее и стреляйте лучше!), плохо то, что вы потеряли олимпийский дух и вчера уныло разменяли себя по мелочи на виду у всего мира», — написал Канделаки в своем Telegram-канале.

Логинов 15 февраля занял первое место в спринтерской гонке на чемпионате мира, который проходит в Италии. Это первая победа России на чемпионатах мира с 2017 года, золото оказалось очень важным еще и потому, что в этот день стало известно о дисквалификации олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.

Александра Логинова уличили в допинге и отстранили от соревнований в 2015 году. Кроме того, его результаты с 2013 года аннулировали. Биатлонист вернулся в большой спорт в 2016 году.

Братья-биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе в интервью норвежским СМИ заявили, что Логинов не достоин того, чтобы находиться на чемпионате мира. Младший из них также сказал, что считает победу Логинова странной, учитывая его низкие результаты перед чемпионатом.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон посчитал недопустимым, что Логинов сидит на пресс-конференции, как будто не сделал ничего плохого. Норвежское издание Dagbladet и вовсе опубликовало статью с заголовком «Русский допинговый чемпионат мира. Он обманывал пенисом и кошельком».