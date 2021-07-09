«Потерял нити управления»: Орлов прокомментировал отставку Черчесова

Российский футбольный союз объявил об отставке Станислава Черчесова, который тренировал российскую сборную с 2016 года. Это событие для газеты «Петербургский дневник» прокомментировал бывший футболист «Зенита», спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Решение кажется несвоевременным, учитывая, что уже начался отборочный турнир к чемпионату мира. Однако выбора у футбольного союза не было, считает Орлов.

«Такова воля и болельщиков, и спортивного руководства страны. Возможно, если бы Черчесов повел себя после чемпионата Европы по-другому, если бы признал свои ошибки, то у него был бы шанс сохранить свой пост. Но тем, как он вел себя на пресс-конференции, когда заявил, что все было сделано правильно, Черчесов поставил себя против всех», — сказал он.

Орлов отметил, что после успеха на чемпионате мира 2018 года Черчесов потерял хватку и «нити управления футболистами». Сборная чувствовала себя неуверенно, футболистам не хватило мотивации — ответственность за это, по словам специалиста, лежит на тренере.

«Наша сборная выглядела на Евро-2020 одной из худших наряду со сборной Турции. Даже команда Финляндии за счет самоотдачи выглядела лучше, не говоря о венграх и украинцах. За свой провал тренер должен нести ответственность», — заключил он.