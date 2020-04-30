Потери итальянского футбола могут составить 800 миллионов евро из-за пандемии

Гравина заявил, что прервать первенство страны нельзя. Это приведет к к огромным финансовым потрясениям.

Он отказался предварительно прекращать Серию А. Президент сказал, что они связаны международными обязательствами перед партнерами. Исходя из этого, пока от правительства не последует соответствующий сигнал, федерация намерена бороться за возможность доиграть сезон.