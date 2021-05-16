«Посвящаю семье»: гол вратаря принес «Ливерпулю» победу на последних секундах матча

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон забил мяч в матче Английской премьер-лиги с «Вест Бромвичем». Этот гол принес команде победу на последних минутах встречи.

«Слишком много эмоций. Был тяжелый месяц. Я хотел бы, чтобы мой отец мог увидеть этот момент. Я посвящаю этот гол своей семье. Мы боролись до конца и забили этот гол в концовке. Я рад, что помог команде. Не могу быть счастливее, чем сейчас», — сказал Алиссон после игры.

Также он рассказал, что на тренировках иногда отрабатывал удары головой. При этом футболист постоянно не тренировал игру в чужой штрафной.

В матче против «Вест Бромвича» бразилец на 95-й минуте подключился на угловой. В итоге встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Ливерпуля». После финального свистка Алиссон не смог сдержать эмоции и заплакал.

Алиссон стал первым вратарем в истории клуба, который отметился голом. Спортсмен забил мяч головой, что до него не делал ни один голкипер в АПЛ.

В феврале у Алиссона умер отец. Мужчина утонул, плавая в озере.