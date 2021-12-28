Пост топ-менеджера «Краснодара» после завершения спортивной карьеры может занять Мхитарян

Армянский футболист Генрих Мхитарян может стать спортивным директором российского клуба «Краснодар». Об этом сообщил RT со ссылкой на издание Armsport.

Такую должность спортсмену предложил Сергей Галицкий. Сменить сферу деятельности футболист планирует после завершения спортивной карьеры.

В 2019 году спортсмен присоединился к римскому клубу «Рома». При этом соглашение подходит к концу следующим летом. При этом сам спортсмен не подтвердил информацию о том, что может занять пост топ-менеджера, передали Nation News.