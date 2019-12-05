«Последний Матч» на ГУМ-Катке посвятят проблеме изменения климата и вопросам инвалидности

8 декабря на ГУМ-Катке в центре Красной площади пройдет матч по следж-хоккею между командами «Все звезды Последней игры» Вячеслава Фетисова и молодежной сборной «Все звезды Москвы» хоккеистов с инвалидностью.

«Слава никогда еще не играл в хоккей на санях. Я ставлю на московскую молодежную сборную. Это потрясающие ребята, и я уверена, что этот матч поможет людям увидеть и оценить тот потенциал и удивительные таланты, которые более чем 13 миллионов россиян с инвалидностью могут вложить в развитие общества и в борьбу за спасение нашей планеты», — сказала исполнительный директор РООИ «Перспектива» Денис Роза.

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Капитан молодежной сборной «Все звезды Москвы» Артем Денисов заявил, что чувствует радостное волнение и ответственность. По его словам, этот матч будет одним из самых важных в его жизни.

Матч пройдет на неделе, посвященной привлечению внимания к тем сложностям, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, и празднованию их достижений. ГУМ-Каток для игры на Красной площади безвозмездно предоставляет группа компаний Bosco di Ciliegi. Президент и основатель компании Михаил Куснирович сказал, как они гордятся участием в этом проекте.

«Для меня эта игра на ГУМ-Катке на Красной площади — очень эмоциональное событие. Это сердце моей страны. Это мой родной город. Я вырос и стал хоккеистом на московских прудах, катаясь с ноября по апрель. Из-за изменений климата теперь это невозможно. На катках приходится устанавливать искусственное охлаждение. Я хотел бы посвятить эту игру моему другу и вдохновителю Владимиру Константинову: он, так же, как и „Все звезды Москвы“, являет собой пример мужества, таланта и боевого духа — всего того, что поможет нам спасти нашу любимую планету»

Проект Вячеслава Фетисова носит название «The Last Game» («Последняя игра») и официально поддержан ООН и Ватиканом. Знаменитый хоккеист уже организовал и провел матчи в Финляндии, Кении, ОАЭ, Израиле, США (в партнерстве с командой НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс») и Сингапуре. На начало года запланированы игры на Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, в Индии, Монако и Германии.