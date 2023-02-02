Спорт 02 февраля 2023, 17:19 После положительного сдвига у Костомарова появились новые проблемы со здоровьем РЕН ТВ: у фигуриста Костомарова появились проблемы с кровообращением РИА «Новости»

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У фигуриста Романа Костомарова появились проблемы с кровообращением, сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, пока врачи не делают окончательных выводов.

Ранее в СМИ появились данные о том, что в состоянии Костомарова произошел положительный сдвиг. Спортсмену перестал требоваться аппарат ЭКМО. Анализы тоже стали лучше. Правда, от ИВЛ его окончательно не отключают, сообщал «360» отец Костомарова.

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая следит за состоянием фигуриста, также говорила о положительной динамике. По ее словам, состояние улучшается «маленькими шажочками».

Несмотря на хорошие новости, 2 февраля появились данные, что у Костомарова появились новые сложности. Источник РЕН ТВ сообщил, что у него наблюдается нарушение кровообращения. Медики следят за работой сердца фигуриста, проводят процедуры массажа, добавил собеседник телеканала. Далеко идущих выводов специалисты пока не делают.