Игроки «Спартака» громко отпраздновали победу над «Легией» в раздевалке после матча. Видео

Футболисты «Спартака» после победы над польской «Легией» устроили празднование в раздевалке. С радостными криками они бросали в воздух футболки. Видео празднования появилось в Сети.

На кадрах видно, как спортсмены прыгают, кричат и размахивают футболками. Затем один из игроков начал бросать одежду, которая лежала на полу, в воздух.

После победы над «Легией» «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Российские спортсмены победили в гостевом матче со счетом 1:0. Единственный за игру мяч забил Зелимхан Бакаев на 17-й минуте встречи.

При этом на последних минутах вратарь «Спартака» спас свои ворота от точного пенальти, который футболист «Легии» послал в сетку.

В группе С «Спартак» набрал 10 очков, заработав выход в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, клуб оказался на первой строчке турнирной таблицы. На втором месте оказался футбольный клуб «Наполи» — он набрал столько же очков, но два раза проиграл соперникам. Третье место в турнирной таблице досталось «Лестер Сити». «Легия» после проигрыша россиянам оказалась на четвертой строчке рейтинга.