Спорт 27 марта 2023, 06:48 После громкого скандала Конте оставил кресло главного тренера «Тоттенхэма» Футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил об уходе Конте с поста главного тренера Unsplash

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Итальянец Антонио Конте ушел в отставку с поста главного тренера лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм». Руководство команды на своем сайте поблагодарило его за сотрудничество и заявило, что контракт расторгли по обоюдному согласию.

«Сообщаем, что главный тренер Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы вышли в Лигу чемпионов в первый сезон Антонио в клубе. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем», — сообщили в команде.

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По словам президента команды Даниэля Леви, впереди остались 10 игр премьер-лиги и борьба за место в Лиге чемпионов, поэтому футбольному клубу нужно сплотиться. Временно исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначили Кристиана Стеллини, его помощником — Райана Мейсона.

Антонио Конте ушел после громкого скандала. После ничьей на выездном матче «Тоттенхэма» против «Саутгемптона» главный тренер дал интервью, в котором раскритиковал футболистов и руководство команды, рассказал «Спорт-экспресс». Он назвал игроков 11 эгоистами, а не командой, и сказал, что впервые за 20 лет оказался в такой ситуации. Наставник заявил, что администрация клуба привыкла идти простым путем и не добиваться побед.