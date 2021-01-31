После боя с российским боксером Чудиновым у Садика образовался тромб в голове

Российский боксер, чемпион мира по версии WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов рассказал, что после боя у его предыдущего соперника из Великобритании Умара Садика появились проблемы со здоровьем. В тот день Садик сразу упал, но врачи быстро вернули его в чувство.

«Он рядом со мной сидел на допинг-контроле и смотрел в потолок, тренер говорил ему: не засыпай. Потом они пошли в туалет, и тренер оттуда выбежал, закричал и начал скорую вызывать. <…> Его отвезли в больницу, оказалось, что у него тромб девять миллиметров в голове образовался, — сказал Чудинов сайту News.ru.

Известно, что сейчас у британского спортсмена со здоровьем все хорошо, он завершил карьеру в спорте и теперь занимается модельным бизнесом.

Бой Чудинова и Садика состоялся 12 сентября 2020 года. В 12-м раунде британец потерял сознание, бой остановили. В результате российский спортсмен защитил пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За плечами 33-летнего Чудинова 23 победы и два поражения. В 2015–2016 годах Чудинов был чемпионом мира по версии WBA, один раз защитил титул.