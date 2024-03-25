Спорт 25 марта 2024, 11:50 Португальский тренер Моуриньо заявил о планах возглавить новый клуб

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Известный португальский тренер Жозе Моуриньо заявил о планах возглавить новую футбольную команду летом 2024 года. Об этом сообщил CaltioMercato.

Наставник отметил, что уже получил интересные предложения.

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«У меня нет клуба, я свободен, но я хочу работать. <…> Моя жизнь — футбол», — высказался тренер.

В январе текущего года Моуриньо покинул итальянскую «Рому», добавила «Свободная пресса».