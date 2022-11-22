Спорт

22 ноября 2022, 19:07

Португальская сборная не станет лидером ЧМ-2022 — Роналду

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил мнение, что его команда не входит в число сильнейших на чемпионате мира — 2022. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на Marca.

«Фавориты? Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Германия — команды, у которых наибольшее количество шансов», — убежден футболист.

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ЧМ-2022 начался в Катаре 20 ноября. Состязания продлятся до 18 декабря 2022 года.

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Чемпионат мира по футболу - 2022

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