Португалец Фернандеш ушел из ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» остался без полузащитника Мануэла Фернандеша. Контракт португальца истек. За команду он играл с сентября 2019 года и забил за это время три мяча.

Об уходе Фернандеша сообщила пресс-служба клуба. 34-летний спортсмен провел в составе «Краснодара» 19 матчей. На поле он выходил во всех турнирах.

«Он усилил „Краснодар“ по ходу сезона 19/20 и провел 19 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами», — подчеркнули в ФК.

Ранее португальский футболист пять лет выступал за московский «Локомотив», завоевав в его составе титул чемпиона РФ и трижды став обладателем Кубка России.

«Краснодар» также расторг контракт с 31-летним защитником Йоном Гудни Фьолусоном, который был в составе клуба с 2018 года.

«Трудовое соглашение действовало до конца сезона 20/21, но прекращено досрочно по взаимному согласию сторон», — пояснили в пресс-службе.

На днях «Краснодар» стал бронзовым призером чемпионата России по футболу. Встреча с грозненским «Ахматом» в Краснодаре завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.