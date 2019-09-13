Порье поблагодарил Нурмагомедова за «трудный урок»

Дастин Порье, с которым российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов 7 сентября встречался на октагоне, поблагодарил россиянина в своем Instagram.

По словам Порье, «все происходит по определенной причине», но сожаления он не чувствует и собирается двигаться дальше.

«Это мое путешествие, и оно уникально. Спасибо, Хабиб, за еще один трудный урок», — написал спортсмен.

Порье проиграл Нурмагомедову в поединке в Абу-Даби. Во время третьего раунда россиянин поймал соперника на удушающий прием и заставил сдаться. Теперь на счету российского бойца — 28 побед в 28 боях и титул чемпиона UFC в легком весе.