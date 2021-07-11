Порье назвал условие для нового боя с Макгрегором

Дастин Порье заявил, что согласится на четвертый поединок с Конором Макгрегором, если тот выиграет хотя бы пару боев. Пока ирландец ждет операцию на сломанной лодыжке.

Перелом он получил во время боя с Порье в Лос-Анджелесе. По мнению Конора, история не закончена. Судя по всему, после восстановления он рассчитывает на реванш. Его проведение не исключил также президент UFC Дэйна Уайт, который заявил журналистам, что «бой не может закончиться таким образом».

Сам Порье заявил, что такой вариант действительно возможен, но при одном условии.

«У Конора сейчас три поражения при единственной победе. Конечно, ему придется выиграть пару боев», — пояснил он после турнира.

Американцу еще предстоит провести титульный бой с Чарльзом Оливейрой. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уже успел пожелать Дастину удачи, заметив, что «добро всегда побеждает зло». Так россиян отреагировал на его победу в поединке с Макгрегором.

Сегодня Порье победил ирландца уже во второй раз. Ему засчитали технический нокаут. Первая победа была в январе этого года.