Порье назвал себя «некоронованным» чемпионом UFC после победы над Макгрегором
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье назвал себя «некоронованным» чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Такое заявление он сделал после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC, который прошел в Абу-Даби 24 января.
Об этом Порье написал в своем Instagram.
Спортсмен опубликовал свое фото после победы над Макгрегором, и под ним назвал себя «некоронованным чемпионом UFC в легком весе». Бой между американским и ирландским бойцами прошел 24 января в Абу-Даби в рамках главного поединка UFC 257. В результате Порье оказался сильнее своего противника — он победил его во втором раунде техническим нокаутом.
Однако поединок спортсменов не был титульным. Действующим чемпионом в легком весе остается Хабиб Нурмагомедов, который завершил свою карьеру непобежденным. Порье становился временным чемпионом в легком вес — в 2019 году он сражался с россиянином за титул, но уступил. За свою карьеру в ММА он победил 27 раз и потерпел шесть поражений.