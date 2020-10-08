Поражение в матче с Францией стало для Украины самым сокрушительным в истории футбола

Матч между футбольными сборными Франции и Украины закончился для последней сокрушительным поражением. Оно стало самым крупным в истории украинского футбола.

Встреча с французами прошла в товарищеском формате, уточнил сайт РБК. Команда Андрея Шевченко перед матчем осталась без 14 игроков. Виной тому стали коронавирус и травмы.

Спортсмены сошлись на стадионе «Стад де Франс». Франция победила с разгромным счетом 7:1. Голы команде принесли Оливье Жиру, который забил мяч на 24 и 34-й минутах, Эдуардо Камавинжа, Корентин Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Еще один мяч в собственные ворота отправил Виталий Миколенко.

В начале второго тайма украинцам удалось размочить счет: вышедший на замену Виктор Цыганков забил один-единственный гол.

С таким счетом национальная футбольная сборная Украины еще не проигрывала. До этого украинцы уступали несколько раз 4:0. Всухую они дважды проиграли Испании — в 2006 и 2020 годах, а также Хорватии в 1995 и Чехии — в 2011-м.

Из-за травм не поехали на встречу с французами шесть украинских спортсменов, в том числе звезда команды Александр Зинченко. Восемь футболистов на поле не вышли из-за COVID-19: у кого-то из них положительные тесты, другие находятся на карантине из-за контакта с инфицированным.