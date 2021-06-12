«Пора оттолкнуться и двигаться вверх»: Федун высказался о российском футболе

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о статусе российского футбола. По его мнению, футбол в России достиг дна и «пора бы оттолкнуться и начать двигаться наверх».

Евро-2020 дает российскому футболу возможность реабилитироваться за последнюю еврокубковую кампанию, считает Федун.

«Мы уже достигли дна, пора бы оттолкнуться и начать двигаться наверх. Надеюсь, что у сборной России это получится» — привел «Спорт-Экспресс» слова владельца «красно-белых».

Он также пожелал всем игрокам «Спартака» проявить себя на турнире и привлечь внимание сильных европейских команд.

«Но, конечно, нам бы не хотелось терять своих лидеров», — добавил Федун.

Свой первый матч в рамках группового этапа Евро-2020 российская сборная проведет 12 июня. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет национальная команда Бельгии.

Сборная России назвала стартовый состав на первый матч чемпионата Европы по футболу. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени, уточнил сайт inc-news. Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт в беседе с «360» в преддверии игры заявил, что у российских спортсменов есть шансы победить, хотя сборная Бельгии, по его мнению, объективно сильнее.