Популярность единоборств выросла у детей после победы уральского чемпиона UFC

Генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников рассказал, что для удовлетворения высокого спроса в спортивном комплексе добавили новые временные места.

«Смешанные единоборства последние несколько лет популярны, но в основном это выражалось в просмотре турниров. Победа Петра стала катализатором для многих ребят — тренироваться в одном зале с чемпионом UFC может далеко не каждый», — заметил гендиректор учреждения.

Он подчеркнул, что важно помогать подрастающему поколению, желающему заниматься спортом. По словам Звездникова, тем, кто хорошо себя проявляет на соревнованиях, полагаются приятные бонусы. В их числе бесплатные тренировки, а также сборы и подключение новых тренеров.