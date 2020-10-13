Газзаев высказался о шансах сборной РФ попасть на ЧМ-2022

Газзаев выразил надежду, что российская сборная победит венгров в предстоящем матче и закрепит тем самым свое лидирующее положение в группе.

«Очень важно занять первое место, потому что это необходимо для рейтинга, для квалификации и для того, чтобы в случае жеребьевки на чемпионат мира обязательно попасть хотя бы во вторую группу», — обратил внимание собеседник информагентства.

По его словам, игроки прекрасно это понимают, поэтому можно надеяться на хороший результат их игры.