Газзаев высказался о шансах сборной РФ попасть на ЧМ-2022
Бывший наставник национальной сборной России по футболу, а ныне глава думского Комитета по делам национальностей Валерий Газзаев обсудил с РИА ФАН шансы россиян попасть на мундиаль, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Газзаев выразил надежду, что российская сборная победит венгров в предстоящем матче и закрепит тем самым свое лидирующее положение в группе.
«Очень важно занять первое место, потому что это необходимо для рейтинга, для квалификации и для того, чтобы в случае жеребьевки на чемпионат мира обязательно попасть хотя бы во вторую группу», — обратил внимание собеседник информагентства.
По его словам, игроки прекрасно это понимают, поэтому можно надеяться на хороший результат их игры.