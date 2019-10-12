В воскресенье, 13 октября сборная России встретится в Никосии на стадионе «ГСП Арена» со сборной Кипра. Сейчас команда Черчесова занимает второе место в группе I с 18 очками в пяти матчах. Для выхода в финал россиянам достаточно набрать одно очко в трех оставшихся играх. А вот чтобы обойти лидера таблицы, сборную Бельгии, нужно не менее четырех очков, рассказал «360» спортивный журналист Андрей Малосолов.

«Я бы не стал сбрасывать со счетов желание Кипра и все-таки каким-то образом постараться вмешаться в эту гонку за второе место. Тем более, если мы вспомним первый матч нашей сборной с Кипром в Нижнем Новгороде. Мы там с большим напряжением сил вырвали победу, минимальную, со счетом 1:0. Я думаю, что сейчас нам довольно-таки непросто будет на Кипре, особенно учитывая тот факт, что сборная России с такого климатически холодного пояса перемещается туда, где +30 и больше», — оценил шансы команд в предстоящей встрече журналист.

По мнению Малосолова, такая накладка по погоде — она, безусловно, будет учтена нашим тренерским штабом. С другой стороны, россияне сейчас в хорошей форме. Это показал матч с Шотландией, где команда Черчесова разгромила соперника со счетом 4:0.

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«Поэтому я думаю, что Станислав Черчесов настроит сборную таким образом, чтобы решить вопрос с выходом на чемпионат Европы уже в это воскресенье. Мне кажется, будет некое психологическое напряжение, что надо добиться, забить, в целом решать задачу — и я думаю, она будет решена. Мы отстаем от Бельгии на три очка, у нас не очень хороший показатель после игры в Брюсселе. Чтобы мы обошли бельгийцев, нам надо выиграть с большим счетом, 4:0 и больше. Впрочем, победа с любым счетом нам даст признание, что команда Черчесова попала в чемпионат Европы не на халяву», — заключил эксперт.