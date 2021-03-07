«Попал в сети Уайта»: дисквалификацию россиянина Петра Яна в UFС назвали подготовленной заранее

Российский боец Петр Ян лишился чемпионского пояса из-за козней главы UFC Дэйны Уайта. Дисквалификация спортсмена была запланирована, считает промоутер Владимир Хрюнов.

«Он (Петр Ян — прим. ред.) попал в сети, которые умело сплел Дэйна Уайт и его промоушен. Считаю, что то тактическое действие, которое привело к дисквалификации, было натренировано, режиссировано и умело реализовано. Я желаю Петру Яну скорейшего возвращения, новых побед, не грустить. Вся Россия как болела, так и будет болеть за Петра Яна», — поделился своим видением ситуации Хрюнов.

Свою трактовку исхода поединка в Лас-Вегасе промоутер проиллюстрировал двустишием:

Беззащитный человек утопает в море,

Хоть улыбка на лице, но какое горе.

Россиянин Петр Ян не смог защитить чемпионский пояс в легчайшем весе во время боя в рамках турнира UFC с американцем Алджамейном Стерлингом. Его дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову, а победу присудили спортсмену из США, хотя наш боец доминировал в октагоне с середины первого раунда.