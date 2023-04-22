Спорт 22 апреля 2023, 15:27 «Поначалу волновалась». Фигуристка Косторная впервые выступила с короткой программой в парном катании Фигуристка Алена Косторная после ухода в парное катание выступила с короткой программой РИА «Новости»

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Российская фигуристка Алена Косторная впервые после перехода в парное катание выступила с короткой программой, сообщил ТАСС. В паре с Георгием Куницей она появилась на льду Малой спортивной арены «Лужники».

Чемпионка Европы 2020 года выступила перед открытием Всероссийского фестиваля балетов на льду. Спортсмены исполнили несколько сложных элементов под композицию Crazy in Love американской певицы Beyonce.

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Фигуристка призналась, что в прокате были «косяки», но до начала сезона еще есть время, чтобы отточить мастерство.

«Сегодня поначалу волновалась, но, когда вышла на разминку, все уже было нормально. Мы уже выступали на ВДНХ», — рассказала о короткой программе Алена Косторная.

Спортсменку включили в санкционные списки Украины, напомнил RT. Всего в перечень внесли 82 российских спортсменов. Ранее Косторная призналась, что надеется заявить о себе в будущем. По ее словам, у нее впереди долгая карьера, сообщил RT.

Фигуристка рассказала, что решение о переходе в парное катание она принимала в течение месяца. Косторная добавила, что в этом виде у нее больше перспектив.