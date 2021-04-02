Помощники Ивицы Олича по тренерскому штабу ЦСКА прилетели в Москву

Помощники главного тренера ЦСКА Ивицы Олича Игор Юкич и Илия Арачич прилетели в Москву. Они окажут поддержку наставнику, написал Sport24.

Уточняется, что Юкич является тренером по физической подготовке, он находится в российской столице уже несколько дней. Арачич прибыл 1 апреля. Дебютную игру в качестве главного тренера Олич может провести уже 4 апреля. Москвичи сыграют с казанским «Рубином» в рамках Российской премьер-лиги, сообщила «Газета.ru».

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Он стал трехкратным чемпионом РФ, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Помимо прочего, спортсмен завоевал Кубок УЕФА.