Помощник тренера ЦСКА Фоменко: наша команда может побороться с «Зенитом» за первенство | 360°

Спорт 17 октября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Помощник тренера ЦСКА Фоменко: наша команда может побороться с «Зенитом» за первенство

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Помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» заявил, что его команда может побороться за первое место в РПЛ в матче с «Зенитом».

По его словам, любая команда преследует одну и ту же цель — победу.

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«Нам не нужно задачи ставить, мы же в ЦСКА. Изначально борьба за первое место, медали. <…> Здесь нужно чемпионство. Другого не бывает», — процитировало РИА ФАН слова специалиста.

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Сейчас ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У команды в активе 25 очков.

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