Пользователи Сети испугались снимка сломанного ребра бывшего чемпиона UFC

РИА ФАН напомнило, что накануне Вудли выступил в главном поединке турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 38-летний американец досрочно проиграл бывшему временному чемпиону лиги Колби Ковингтону. В пятом раунде Вудли захватил голову своего оппонента, однако Ковингтон перевел схватку в партер, продолжив поединок и затем Вудли заявил о том, что у него болит ребро.

На снимке, опубликованном спортсменом, виден перелом. Публикация испугала некоторых пользователей Сети, о чем они написали в комментариях.

«Выглядит ужасно», «Он не лгал, ребята», «Отстой, выздоравливай!» — высказались поклонники бойца.

Некоторые фанаты при этом заметили, что Вудли пора заканчивать со спортом.