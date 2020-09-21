Пользователи Сети испугались снимка сломанного ребра бывшего чемпиона UFC
Тайрон Вудли, американский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сломал ребро в поединке против соотечественника Колби Ковингтона. Он опубликовал снимок на своей странице в соцсети. Об этом сообщил RT.
РИА ФАН напомнило, что накануне Вудли выступил в главном поединке турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 38-летний американец досрочно проиграл бывшему временному чемпиону лиги Колби Ковингтону. В пятом раунде Вудли захватил голову своего оппонента, однако Ковингтон перевел схватку в партер, продолжив поединок и затем Вудли заявил о том, что у него болит ребро.
На снимке, опубликованном спортсменом, виден перелом. Публикация испугала некоторых пользователей Сети, о чем они написали в комментариях.
«Выглядит ужасно», «Он не лгал, ребята», «Отстой, выздоравливай!» — высказались поклонники бойца.
Некоторые фанаты при этом заметили, что Вудли пора заканчивать со спортом.