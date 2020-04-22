Пользователей Сети впечатлила картинная тренировка пловчихи Ефимовой

На видеозаписи видно, как 28-летняя спортсменка умудряется удерживать туловище на весу, положив ноги на кухонный стол. Ролик с домашней тренировкой быстро распространился по соцсетям и произвел на пользователей сильное впечатление.

Одни попробовали повторить это упражнение, другие даже не пытались. Нашлись и такие, кто напомнил Ефимовой о старой дисквалификации из-за употребления допинга.