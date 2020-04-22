    22 апреля 2020, 18:04

    Пользователей Сети впечатлила картинная тренировка пловчихи Ефимовой

    Артур Блянихов

    Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась видеозаписью домашней тренировки, которая поразила пользователей соцсетей своей сложностью. Об этом сообщил «Царьград».

    На видеозаписи видно, как 28-летняя спортсменка умудряется удерживать туловище на весу, положив ноги на кухонный стол. Ролик с домашней тренировкой быстро распространился по соцсетям и произвел на пользователей сильное впечатление.

    Одни попробовали повторить это упражнение, другие даже не пытались. Нашлись и такие, кто напомнил Ефимовой о старой дисквалификации из-за употребления допинга.