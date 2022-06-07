Полузащитника «Зенита» Клаудиньо признали лучшим игроком сезона-2021/22

Полузащитника «Зенита», бразильца Клаудиньо признали лучшим игроком чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Об этом написало издание «Спорт-Экспресс».

Он стал лучшим игроком минувшего сезона по версии самих игроков. От каждой из 16 команд проголосовали по 11 футболистов, сообщила «Политика сегодня».

Бразилец принял участие в 23 матчах чемпионата России, по результатам которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.