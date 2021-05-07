Полузащитника клуба «Манчестер Сити» признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник команды «Манчестер Сити» признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сайт UEFA.

Дубль Риада Мареза в ответном полуфинальной игре против французского клуба «Пари Сен-Жермен» принес британскому клубу победу. Также на звание игрока недели претендовали Рубен Диаш из того же клуба и спортсмены лондонского «Челси» Н’Голо Канте и Кай Хаверц.

«Манчестер Сити» и «Челси» увидятся в финале Лиги чемпионов. Игру проведут 29 мая в Стамбуле.