Спорт 21 июля 2023, 23:49 Полузащитник «Зенита» Вендел вернется в клуб в конце недели Гендиректор «Зенита» Медеведев: Вендел возвращается в расположение клуба РИА «Новости»

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Полузащитник «Зенита» Вендел вернется в расположение команды в Санкт-Петербурге уже в конце недели. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении», — сказал он.

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Медведев также напомнил о семейных проблемах футболиста. Так, у Вендела умерла тетя, которая была для него как мать. А когда спортсмен уже собирался улетать, стало известно о смерти его дедушки.

«Надо по-человечески это оценивать», — добавил Медведев.

В прошедшем сезоне полузащитник смог забить девять мячей и отдать пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Бразилец заключил контракт с петербургским клубом до 30 июня 2027 года.

Ранее стало известно, что ФК «Зенит» планирует выкупить полузащитника португальской «Бенфики» Давида Нереса, чтобы тем самым заменить своего лидера Малкома.