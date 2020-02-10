Полузащитник «Зенита» уехал из Италии в Россию
Полузащитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Эмилиано Ригони решился на переезд из Италии в Россию. Об этом сообщила Лента.ру.
По информации ИА Nation News, Ригони нравится устройство жизни в России.
«Италия — отличная страна, но ей далеко до России», — пояснил он.
По словам итальянского футболиста, быт в России устроен лучше. Он обратил внимание на пунктуальность людей и транспорта. Ригони уточнил, что в России его просьбу могут выполнить быстрее, чем на родине.