Полузащитник «Зенита» уехал из Италии в Россию

По информации ИА Nation News, Ригони нравится устройство жизни в России.

«Италия — отличная страна, но ей далеко до России», — пояснил он.

По словам итальянского футболиста, быт в России устроен лучше. Он обратил внимание на пунктуальность людей и транспорта. Ригони уточнил, что в России его просьбу могут выполнить быстрее, чем на родине.