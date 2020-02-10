    10 февраля 2020, 10:42

    Полузащитник «Зенита» уехал из Италии в Россию

    Ольга Ситникова

    Полузащитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Эмилиано Ригони решился на переезд из Италии в Россию. Об этом сообщила Лента.ру.

    По информации ИА Nation News, Ригони нравится устройство жизни в России.

    «Италия — отличная страна, но ей далеко до России», — пояснил он.

    По словам итальянского футболиста, быт в России устроен лучше. Он обратил внимание на пунктуальность людей и транспорта. Ригони уточнил, что в России его просьбу могут выполнить быстрее, чем на родине.