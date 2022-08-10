Полузащитник «Зенита» Сутормин оценил предстоящую игру с ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал предстоящую игру с ЦСКА на стадионе «Газпром Арена». По его словам, не имеет значения, как будут играть соперники, важно лишь то, как будет играть его команда. Об этом написало ИА Nation News.

«Наш футбол принесет нам результат. Не столь важно, как ЦСКА будет играть, важно, как будем играть мы», — сказал Сутормин.

Футболист добавил, что результат матча с «Ахматом» им не понравился, однако у спортсменов есть шанс реабилитироваться сейчас.